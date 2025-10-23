Costa dice que la adaptación de las infraestructuras a la población actual es uno de los retos de Ibiza

IBIZA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha asegurado en Ibiza que la adaptación de las infraestructuras para la población residente actual y la transformación económica son dos de los principales retos que afronta la Isla.

Según ha informado la Conselleria, Costa ha presentado un estudio estructural de los últimos 20 años de la mayor de las Pitiusas elaborado por la Dirección General de Economía y Estadística, que incluye los retos que acompañan al informe Coyuntura Económica en este caso específicamente para Eivissa.

"Para conseguir esta transformación económica, es necesario incrementar la innovación y los instrumentos de monitorización. Por eso desde el Govern estamos implantado el Territorio Balear Inteligente con un plan de implantación de sensores que nos permitirán tener datos fiables para responder a las necesidades actuales y futuras con políticas eficaces", ha explicado Costa.

Según el informe presentado, la isla tiene una mayor dependencia de los servicios y el turismo (71 por ciento) y concentra una alta densidad demográfica superando al resto de las islas. "Esto ejerce una fuerte presión sobre recursos e infraestructuras y, por lo tanto, hace que Ibiza sufra una elevada vulnerabilidad ambiental y estructural tanto o más grande que el resto de las islas y que otros territorios españoles y europeos", ha indicado ha indicado la directora general de Economía y Estadística, Catalina Barceló.

Desde el Govern han recordado que en 20 años la población en Ibiza ha crecido un 73 por ciento, hasta las 158.000 personas, superando a Mallorca, Menorca y a la media nacional y europea.

De hecho, el ritmo de crecimiento de la población ibicenca ha superado en 31 puntos porcentuales el aumento de Baleares, mientras que la población en Formentera se ha duplicado en apenas 20 años.

"La densidad poblacional en Ibiza ha pasado de 162 hab/km2 a 281 hab/km2 en 20 años. Se ha multiplicado por 1,7. Es la más alta de las islas y supera en Mallorca desde 2013", han detallado.

En materia económica, el PIB per cápita de las Pitiusas alcanza un máximo de 32.500 euros, algo por debajo de la media europea (36.000 euros) y 900 euros por encima de la española (31.600 euros), después de multiplicarse por 1,7 en los últimos 21 años. "Sin embargo, la productividad en las Pitiusas es estructuralmente inferior a la media europea", han indicado.

Otro de los aspectos destacados en el informe de la Dirección General de Economía y Estadística es la tasa de motorización, que en Ibiza se sitúa 65 puntos por encima de la media española.