Costa espera llegar a un acuerdo con Vox en breve para convalidar el decreto ley de proyectos estratégicos

Archivo - El portavoz del Govern, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern. - CAIB - Archivo

PALMA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Govern, Antoni Costa, ha confiado en que se pueda llegar a un acuerdo con Vox en breve para convalidar el decreto ley de proyectos estratégicos, que fue tumbado en el Parlament el pasado septiembre.

En la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, el también conseller de Economía, Hacienda e Innovación ha subrayado que las negociaciones con los de Santiago Abascal están abiertas y que el Ejecutivo está dispuesto a corregir ciertas cuestiones.

Por ejemplo, está abierto a "suavizar" las referencias a la Agenda 2030 en el texto o incluso a modificar algunas partes para consensuar el decreto. "Creo que nos podemos poner de acuerdo", ha dicho.

Preguntado por el traslado de residuos de Ibiza a Mallorca, regulado en el decreto que fue tumbado, Costa ha señalado que el Govern no se plantea aprobar un decreto específico para la cuestión, ya que espera alcanzar un acuerdo "en breve" para sacar adelante todo el decreto.