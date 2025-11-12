Costa explicará el próximo martes en el pleno el estado de las negociaciones por el techo de gasto

Archivo - El portavoz del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, comparecerá el próximo martes en el Parlament y se espera que dé detalles sobre el estado de las negociaciones abiertas con el PSIB y con Vox para la aprobación del techo de gasto.

La Junta de Portavoces de la Cámara autonómica ha aprobado este miércoles el orden del día de la sesión plenaria de la próxima semana con la intervención de Costa como punto destacado.

Sobre esta cuestión, la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, ha insistido en que "siguen anclados" en las exigencias del cumplimiento de los acuerdos pasados y que no se liga el actual techo de gasto con ninguna ley o medida concreta. "¿Para qué vamos a empezar a hablar de otros si no se han cumplido los anteriores?", se ha preguntado. La portavoz de Vox ha insistido en que la fijación de un calendario que garantice el cumplimiento de los acuerdos suscritos por PP y Vox es el principal escollo.

Cañadas ha pedido a Costa que la próxima semana explique las negociaciones y el interés real que tiene en aprobar el techo de gasto y unos nuevos presupuestos autonómicos.

Desde el PSIB, por su parte, el portavoz en la Cámara, Iago Negueruela, ha instado al vicepresidente a explicar que hay grupos "dispuestos a aprobar parte de la hoja de ruta económica del Govern".

Sin embargo, en relación a cuestiones como el incremento del Impuesto de Turismo Sostenible, el socialista ha lamentado que "donde había valentía ahora hay cobardía", por lo que ha dudado de la voluntad real del Ejecutivo de Marga Prohens de sacar adelante determinadas iniciativas. "Si dice que sí, tendrá muy encaminado el techo de gasto", ha adelantado.