Costa, sobre la marcha de la gerente de IB3: "La única intención del Govern es que haya una línea continuista"

PALMA 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Govern, Antoni Costa, ha señalado en relación con la marcha de la gerente de IB3, Vanessa Cursach, que la "única intención" del Ejecutivo es que haya una línea continuista en el ente público.

Así lo ha dicho Costa en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern tras ser preguntado por las informaciones publicadas este viernes que apuntan a que la gerente de IB3 ha anunciado que no continuará en el cargo.

"Ahora mismo no sé ni me interesan las razones por las cuales la gerente no continúa", ha afirmado, agregando que la "única intención y las únicas ganas del Govern es que haya una línea continuista".

Según el portavoz, el trabajo realizado hasta ahora en la radiotelevisión pública "funcionaba bastante bien" y, por lo tanto, el Ejecutivo busca continuar en esta línea.