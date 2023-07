Costa pide que "se juzgue al Govern por las decisiones que toma y no por las que algunos dicen que tomará"

El Govern censura el "alarmismo, absolutamente infundado" generado tras la firma del pacto de gobernabilidad entre PP y Vox

Costa recuerda que "el 28 de mayo los ciudadanos pidieron cambio" y niega "dificultades" para encontrar personas para formar el Govern



PALMA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente y portavoz del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha pedido este viernes que "se juzgue al Govern por las decisiones que toma y no por las que algunos dicen que tomará".

Costa se ha pronunciado así en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern, en la que ha sido preguntado por la "resistencia" demostrada ya por algunas asociaciones y entidades al pacto de gobernabilidad firmado por el Partido Popular y Vox.

"Si hay o no resistencias es algo que decidirán las asociaciones correspondientes" ha manifestado, pidiéndoles eso sí que "juzguen al Govern por las decisiones que toma no por las que algunos dicen que tomará". En esta línea, ha pedido "no crear una situación de alarmismo", que, además, ha considerado "absolutamente infundado".

"Hace una semana que hemos empezado a gobernar y hay que recordar que, el pasado 28 de mayo, los ciudadanos hablaron en las urnas y bastante claro. Los ciudadanos pidieron un cambio. No han elegido el Govern de Margalida Prohens para que haga lo mismo que hacía el ejecutivo de Francina Armengol", ha reivindicado, todo recordando que el PP obtuvo 25 escaños en el Parlament, al que hay que sumar uno de Sa Unió. "Esto significa algo y es un Govern en solitario del Partido Popular. Si se ha elegido cambio es cambio", ha subrayado.

Asimismo, el vicepresidente y portavoz del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha negado que existan "dificultades" para encontrar a personas que quieran formar parte del Govern.

Un Ejecutivo, ha concluido, "que ha empezado a trabajar esta semana, mismo momento en que se ha aprobado el Decreto de estructura del Govern" y, por tanto, "se está en un tiempo relativamente normal en cualquier proceso de nombramiento".