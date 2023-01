Costa (PSIB) defiende que la excepción del requisito del catalán en sanidad "se limite a especialidades deficitarias"

PALMA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz parlamentaria del Grupo Socialista, Pilar Costa, ha defendido este martes, en pasillos del Parlament, que la excepción de la lengua catalana --requisito para la función pública en Baleares-- en la sanidad "se limite a las especialidades deficitarias", como recoge una normativa de 2016.

Así se ha expresado Costa, después de la polémica en el seno del Pacte de Govern por la excepción del requisito del catalán en el caso de que haya especialidades o plazas deficitarias desde el punto de vista sanitario.

"Los socialistas respetamos la posición de cualquiera de los socios del Pacte de Govern, como no puede ser de otra manera", ha manifestado la portavoz parlamentaria del PSIB. No obstante, ha puntualizado, "la postura de los socialistas es defender el proceso de estabilización finalizado este lunes e iniciado meses atrás, con la aplicación de la normativa vigente, que permite que, en caso de que haya especialidades o plazas deficitarias desde el punto de vista sanitario, se exceptúe esta exigencia del requisito lingüístico". Un proceso que, ha reiterado, "no se puede reabrir" debido a que es "fundamental" dar seguridad jurídica a quienes se han presentado al mismo.

"Nos encantaría que no hubiera especialidades deficitarias pero este es un tema que siempre ha existido y que, en los últimos años, debido a la pandemia mundial de la COVID-19, se ha visto agravado", ha continuado Costa, haciendo hincapié en que "el déficit no es por el hecho de que el catalán sea un requisito para la función pública en Baleares, sino que es algo generalizado, que también ocurre en otras comunidades autónomas y países de Europa".

La parlamentaria socialista ha valorado, por tanto, que "la excepción del catalán, que permite la ley de 2016, es un requisito menos para poder tener más profesionales sanitarios", especialmente en un momento como el actual en el que "ha aumentado el déficit en categorías que antes no eran tan deficitarias, como enfermería".

CONVERSACIONES CON MÉS PER MALLORCA

En relación a las conversaciones con MÉS per Mallorca, Costa ha defendido que estas se habían planteado "hace ya tiempo", incluso desde el Servicio de Salud de Baleares (IBSalut), donde "hay una persona dedicada exclusivamente a temas lingüísticos, manteniendo contacto directo con la Dirección de Política Lingüística", avanzando "en positivo" en muchos temas como que, en el pasado año 2022, "cerca de 1.000 profesionales sanitarios hicieran cursos de capacitación en catalán". Por tanto, ha definido como "fluidas" las conversaciones entre el PSIB y MÉS per Mallorca.

"El PSIB hablará y consensuará los temas con todo el mundo, como ha venido haciendo hasta ahora, con total respeto a la leyes y a la normativa vigente. Esperamos, por tanto, que la interlocución entre los socios continúe siendo fluida, a nivel político e institucional".