Costa reafirma que el sistema de conciertos económicos no es generalizable "sin la destrucción del Estado"

PALMA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha defendido este martes que un sistema de conciertos económicos no es generalizable en España "sin la destrucción del Estado".

Costa se ha pronunciado de este modo en el debate de una interpelación sobre financiación autonómica en el pleno del Parlament de este martes. "No podemos defender nunca un concierto para Baleares porque un concierto en Cataluña perjudica a los ciudadanos de las Islas", ha afirmado.

El vicepresidente del Ejecutivo autonómico ha respondido al portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, que ha pedido al Govern que aproveche que "Cataluña ha puesto sobre la mesa el debate de la financiación para abrir el melón de la reforma de la financiación autonómica" y que esta sea una "prioridad política".

Costa, sin embargo, ha insistido en que "el melón no está abierto" y que en todo caso la única manera de abrirlo será en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

El conseller de Economía ha detallado que en el momento de plantear la reforma del sistema de financiación, Baleares defenderá que se tengan en cuenta como variables de necesidad de gasto el crecimiento poblacional, la población flotante, una mejor ponderación de la variable de la insularidad, así como el coste de la vida.

Antoni Costa ha insistido en que Baleares seguirá reclamando una mayor autonomía tributaria, lo que ha calificado como una decisión política "que no perjudica al resto de autonomías". Esto no significa, ha explicado, querer gestionar más impuestos sino que la actual gestión se aplique de manera eficiente y eficaz. "No pediremos la fragmentación de la Agencia Tributaria ni de la caja común", ha añadido. Baleares también defenderá, ha indicado,, el principio de ordinalidad.