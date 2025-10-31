Costa sitúa en la "estricta normalidad" los cambios en el organigrama del Govern: "No hay más que en otras legislaturas"

Archivo - El conseller de Turismo, Cultura y Deporte, Jaume Bauzà, y el exdirector general de Turismo, Josep Aloy, en rueda de prensa - CAIB - Archivo

PALMA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Govern, Antoni Costa, ha situado en la "estricta normalidad" las salidas y los relevos en el organigrama del Ejecutivo autonómico y ha asegurado que no tiene la sensación de que estén habiendo más cambios que en otras legislaturas.

A preguntas de los medios en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern, Costa se ha pronunciado de este modo tras conocerse los relevos en la dirección general de Turismo y en el Servicio de Empleo (SOIB).

Respecto a Josep Aloy, que deja la dirección general de Turismo, Costa ha recordado que era una salida que ya estaba pactada desde principio de legislatura y ha agradecido su trabajo en beneficio de la transformación del modelo turístico.

Sobre Ismael Alonso, que cierra una etapa al frente del SOIB de sólo unos meses, el portavoz ha insistido en que se trata de motivos personales, que no desvelará.

Antoni Costa ha garantizado que en ningún caso los relevos en la estructura del Ejecutivo autonómico tendrán efectos en la continuidad de las políticas.

El portavoz, en todo caso, ha enmarcado en la "estricta normalidad" los sucesivos cambios en la estructura de altos cargos. "A nadie se le puede obligar a formar parte de un equipo. Las decisiones son estrictamente personales y yo las veo, sinceramente, como una cuestión de estricta normalidad. No interpretamos algo fuera de lo normal", ha concluido.

Cabe recordar que este viernes el Consell de Govern ha aprobado el cese de Josep Aloy Pons como director general de Turismo y el nombramiento de Miquel Rosselló Jiménez como nuevo responsable de la Dirección General de Turismo de la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes.

Al mismo tiempo, se ha aprobado el cese, a petición propia, de Ismael Alonso como director del SOIB, por motivos personales, y el nombramiento de María Luján Oliver.