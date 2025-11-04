Costa sitúa a Vox como interlocutor preferente en la negociación del techo de gasto: "Con ustedes en primer lugar"

Archivo - El portavoz del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha situado este martes a Vox como interlocutor preferente en las negociaciones para la aprobación del techo de gasto.

"Con ustedes en primer lugar", ha señalado en el pleno del Parlament después de insistir en la voluntad de seguir negociando el techo de gasto con PSIB y Vox, los dos únicos grupos que han mostrado voluntad de seguir dialogando.

"¿Con el partido de Pedro Sánchez quieren negociar algo?", había preguntado el diputado de Vox Sergio Rodríguez, después de criticar las negociaciones "a dos bandas" del Govern. "Hay amores que matan", ha apuntado Rodríguez recordando que antes PP y Vox habían sido socios preferentes.

El conseller ha instado a Vox a seguir negociando y buscando los puntos de unión "sin traicionar las líneas rojas" de ambas formaciones.

El de Vox, sin embargo, ha situado como líneas rojas de los suyos la subida del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) o los impuestos a los coches no matriculados en las Islas.