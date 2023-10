Costa ve "evidente una crisis interna en Vox" y espera que se resuelva "en breve" y "cumplan con la palabra dada"

PALMA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha interpretado que "es evidente que hay una crisis interna en el Grupo Parlamentario Vox" y ha esperado que la resuelvan "en la mayor brevedad posible" y que "cumplan con la palabra dada".

Así se ha expresado el también portavoz autonómico este viernes en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, después de que en el pasado pleno del Parlament el PP no lograra los votos de Vox para aprobar el techo de gasto para 2024 y, por ende, los presupuestos autonómicos hayan sufrido un frenazo. Previamente a esta votación, el PP se abstuvo en la Proposición No de Ley (PNL) de Vox sobre libre elección de lengua al no aceptarse las enmiendas de los 'populares',

"Estamos a la espera de que se resuelva la situación interna de Vox; cuanto más rápido, mejor", ha insistido Costa, interrogado por una posible futura reunión con los socios de gobierno para llegar a un acuerdo.

Durante su intervención, el conseller también ha matizado, sobre la PNL de Vox, que las enmiendas del PP estaban ya acordadas con ellos pero "fueron bloqueadas por el PSOE y, como consecuencia, no se pudieron debatir y aprobar en el Parlament".

Igualmente, respecto al techo de gasto, ha reafirmado que "cuando se llegue a un acuerdo" lo llevarán al Parlament "y se aprobará". "En el hipotético caso de que no, no se llevaría hasta que haya una voluntad clara de que se aprobará", ha insistido Costa, quien ha reconocido que "lo del martes pasado al Govern no le gustó".

"Es evidente que hace una semana había más confianza con los socios que la que hay ahora, pero confiamos en que volverán a su lugar, se recuperará la confianza que teníamos y que se cumplirán los acuerdos", ha puntualizado el portavoz, quien no ha contemplado "otra alternativa que no sea el techo de gasto, la tramitación parlamentaria del proyecto de presupuestos y su entrada en vigor el día 1 de enero de 2024". "No hay otro Plan B".

Por otro lado, preguntado por la petición de la oposición de cesar de su cargo, Costa ha asegurado que no tiene pensado dimitir "en absoluto".

"La decisión de cesar o no, no le corresponde a Iago Negueruela, le corresponde a la presidenta del Govern", ha apuntillado el conseller, quien ha considerado que el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, "cuando se tramiten los presupuestos, se llevará una profunda decepción, incluso ya se la ha llevado".