Costa visita Platja d'en Bossa afectada por el temporal de lluvias

IBIZA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha visitado la zona de Platja d'en Bossa, en el municipio de Sant Josep de sa Talaia, donde numerosos locales y negocios se vieron seriamente afectados por las intensas lluvias que cayeron el pasado martes en Ibiza.

Según ha informado la Conselleria en un comunicado, acompañado por el alcalde Vicent Roig y varios técnicos del Consistorio, el vicepresidente primero del Govern ha conversado con los propietarios y trabajadores afectados y ha podido comprobar in situ las inundaciones que el temporal ha provocado en hoteles, supermercados, tiendas y otros negocios de la popular zona turística del sur de Ibiza.

Costa ha reiterado "el apoyo del Ejecutivo regional a todos los afectados" y ha confiado en que el "incansable" trabajo de los servicios de emergencia "devuelva la normalidad a la isla lo más pronto posible".