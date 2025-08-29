El Covib informa a veterinarios sobre los protocolos ante la Fiebre del Nilo Occidental tras caso detectado en Menorca

PALMA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Veterinarios de Baleares (Covib) ha informado a los profesionales veterinarios de la comunidad sobre los protocolos a seguir ante la Fiebre del Nilo Occidental después del caso detectado en Menorca y ha transmitido calma a la ciudadanía.

En una nota de prensa, el Covib ha informado que, tras la reciente confirmación de un caso positivo de Fiebre del Nilo Occidental en un équido en Menorca, ha remitido una circular a todos los veterinarios de la comunidad recordando los protocolos de actuación y transmitiendo un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía.

El virus del Nilo Occidental (WNV) se transmite principalmente a través de mosquitos del género Culex. Su ciclo natural involucra las aves como reservorio principal, mientras que los caballos y los humanos son huéspedes accidentales. En consecuencia, ni las personas ni los équidos transmiten la enfermedad una vez infectados. La mayoría de infecciones son leves o incluso asintomáticas, aunque en algunos casos pueden aparecer complicaciones neurológicas graves.

IMPORTANCIA DE LA VIGILANCIA VETERINARIA

En el caso de los caballos, los síntomas más comunes incluyen debilidad, pérdida de coordinación, dificultad para mantenerse derechos, temblores musculares o convulsiones en los casos más severos. Por este motivo, el Colegio Oficial de Veterinarios de Baleares ha insistido en la importancia de la vigilancia veterinaria y de la aplicación de medidas preventivas: vacunación de équidos, control ambiental para reducir los lugares de cría de mosquitos, uso de repelentes o mosquiteras y estabulación en horas de máxima actividad de estos insectos.

El Covib ha subrayado que la detección en caballos funciona como sistema centinela epidemiológico, cosa que permite actuar de manera precoz y coordinada. Tanto la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural como el mismo Colegio han establecido mecanismos de colaboración con las autoridades sanitarias para garantizar la vigilancia y el control de la situación.

"Queremos trasladar un mensaje de calma: existen protocolos claros y la coordinación entre administraciones y veterinarios está garantizada para proteger tanto la salud animal como la salud pública", han señalado desde el Colegio.

El POSITIVO EN UN ÉQUIDO DE MAÓ, EL PRIMER CASO EN BALEARES

Hay que recordar que el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete (Madrid) ha confirmado un resultado positivo de Fiebre del Nilo Occidental en un équido de Maó, en Menorca, que mostró sintomatología clínica compatible con la enfermedad, convirtiéndose así en el primer caso detectado en Baleares.

Según comunicó el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación este jueves, en lo que va de temporada, se han notificado otros tres casos más en España. Entre ellos, dos han sido detectados en équidos y uno en aves silvestres en las provincias de Almería, Barcelona y Lleida.

La detección de estos casos se ha producido gracias al 'Programa nacional de vigilancia de la Fiebre del Nilo Occidental en animales aplicado en España', que establece "las bases de la vigilancia de dicha enfermedad en nuestro país con la recogida de muestras de équidos, aves y mosquitos".

Los resultados de este programa "sirven a las autoridades de Salud Pública como sistema de alerta precoz de posible presencia de la enfermedad en personas, con objeto de adoptar las medidas preventivas adecuadas".