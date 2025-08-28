Detectan el primer caso de Fiebre del Nilo Occidental en Baleares en un équido de Menorca

PALMA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Laboratorio Central de Veterinaria de Algete (Madrid) ha confirmado un resultado positivo de Fiebre del Nilo Occidental en un équido de Maó, en Menorca, que mostró sintomatología clínica compatible con la enfermedad, convirtiéndose así como el primer caso detectado en Baleares.

Según ha comunicado el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación este jueves, en lo que va de temporada, se han notificado otros tres casos más en España. Entre ellos, dos han sido detectados en équidos y uno en aves silvestres en las provincias de Almería, Barcelona y Lleida.

La detección de estos casos se ha producido gracias al 'Programa nacional de vigilancia de la Fiebre del Nilo Occidental en animales aplicado en España', que establece "las bases de la vigilancia de dicha enfermedad en nuestro país con la recogida de muestras de équidos, aves y mosquitos".

Los resultados de este programa "sirven a las autoridades de Salud Pública como sistema de alerta precoz de posible presencia de la enfermedad en personas, con objeto de adoptar las medidas preventivas adecuadas".