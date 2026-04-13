La creación de empresas sube un 42,6% en febrero en Baleares

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PALMA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La creación de nuevas empresas en Baleares subió un 42,6% en febrero en tasa interanual con un total 465 sociedades mercantiles constituidas, en un mes en el que las empresas disueltas fueron 109, un 3,8% más, según los datos difundidos este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Se trata del mejor dato de constitución de empresas en un mes de febrero en la región de la serie histórica. Con el ascenso de febrero, la creación de empresas en Baleares encadena cinco meses consecutivos de crecimiento interanual.

Para la constitución de las 465 empresas creadas el pasado mes de febrero se suscribieron algo más de 20,58 millones de euros, lo que supone un 197,03% más que en el mismo mes de hace un año (20,58 millones de capital desembolsado).

De las 109 empresas que echaron el cierre el pasado mes de febrero en Baleares, 93 lo hicieron voluntariamente; 14 por fusión con otras sociedades y las otras dos restantes por otras causas.

La creación de empresas aumentó en todas las comunidades respecto al mismo mes del año anterior con Cantabria (+81,36%), Andalucía (+65,48%) y Comunitat Valenciana (+56,81%) a la cabeza, mientras que en el lado contrario se situaron Navarra (+18,69%) Galicia (+24,8%) y Extremadura (+27,12%).

En cuanto a la disolución de empresas, Canarias (+50,63%), Comunitat Valenciana (+29,07%) y La Rioja (+26,67%) fueron las comunidades que más empresas destruyeron en tasa interanual, mientras que Navarra, Murcia y País Vasco las que menos, con retrocesos de un 68,18%, 46,81% y un 25,79%, respectivamente.

Por su parte, el número de sociedades mercantiles que ampliaron capital subió un 26,5% en Baleares en febrero, hasta las 86 empresas. El capital suscrito en dichas ampliaciones alcanzó los 82,71 millones de euros, cifra un 44,6% superior a la de febrero del año anterior.