Cristina Chinchilla, nueva directora general de Sanidad, Consumo, Mercados y Ferias del Ayuntamiento de Palma

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Palma, en la plaza de Cort. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Cristina Chinchilla Bauzá será nombrada nueva directora general de Sanidad, Consumo, Mercados y Ferias del Ayuntamiento de Palma.

La Junta de Gobierno de Cort aprobará este miércoles su nombramiento después de que la hasta ahora directora general, Maria del Carmen Esparza, haya presentado su renuncia al cargo por motivos personales.

Según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, la dirección general pertenece al área de Función Pública, Seguridad Ciudadana, Civismo, Medio Natural, Entornos Saludables y Mercados.

Cristina Chinchilla Bauzá, nacida en 1996, cuenta con experiencia profesional en diferentes puestos relacionados con el ámbito administrativo, entre ellos en Calviá 2000.

En cuanto a su formación académica, Chinchilla ha cursado el Grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE).