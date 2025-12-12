Critican que el dictamen sobre turismo sostenible aprobado por Europa no contemple la necesidad de decrecer

Archivo - Decenas de personas durante una manifestación contra la masificación turística y por la vivienda digna, entre el Parc de ses Estacions y la plaza de España, a 25 de mayo de 2024, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Varias entidades contra la turistificación de Baleares han criticado que el dictamen sobre turismo sostenible impulsado por el Govern, que esta semana ha sido aprobado por unanimidad en el Comité Europeo de las Regiones, no proponga soluciones para paliar la saturación ni contemple la necesidad de decrecer.

Así se han expresado Canviem el Rumb d'Eivissa i Formentera, la Plataforma Menys Turisme Més Vida de Mallorca, la asociación de vecinos de Es Mercadal y Via Menorca después de analizar el documento 'Por un turismo sostenible y resiliente en la Unión Europea: estrategia de gestión equilibrada y adaptativa'.

En un comunicado, difundido por el GOB, las entidades han recriminado que el dictamen "no afronte la cuestión central que afecta a Baleares, que el volumen de turistas es incompatible con los límites del territorio y la realidad social".

Aunque han valorado que el texto reconozca problemas sobre los que hace décadas que vienen alertando, como la presión sobre el entorno, la saturación, la degradación del patrimonio cultural, la pérdida de identidad, las dificultades para acceder a una vivienda o el estrés hídrico, han lamentado que no contenga "ninguna conclusión contundente ni propuestas estructurales".

"Europa reconoce los impactos, pero no se atreve a decir lo que es evidente: no podemos crecer más", han subrayado.

Los planteamientos que contiene el dictamen como la digitalización, la gestión inteligente, la diversificación de mercados o la desestacionalización "no solucionan el problema, sino que lo amplifican", han sostenido.

Cualquier estrategia realmente sostenible, han contrapuesto, debería abordar los límites ecológicos, especialmente en los territorios insulares y en campos como el consumo del agua y la energía, la capacidad de la red viaria, la erosión del territorio, el crecimiento de la población flotante o la "expulsión" de los residentes "por culpa de las viviendas turísticas".

"EUROPA DEBE ASUMIR EL DECRECIMIENTO"

Las organizaciones contra la turistificación de Baleares han defendido que si Europa quiere hablar de sostenibilidad "debe asumir el decrecimiento".

Es por ello que han planteado incorporar a la agenda comunitaria cuestiones como el reconocimiento explícito de los límites ecológicos y sociales de las islas y la puesta en marcha de planes de decrecimiento turístico en territorios saturados que incluyan una reducción de plazas y moratorias a la creación de nueva oferta turística.

También que se regule el transporte aéreo y los cruceros, la eliminación de la promoción turística con dinero público, políticas contra la especulación y la mercantilización turística de las viviendas y la diversificación económica para reducir la dependencia del turismo.

Las entidades baleares han hecho un llamamiento a las instituciones europeas para que no empleen el dictamen "como una justificación para continuar profundizando en un modelo que lleva a los territorios al límite" y, por contra, apuesten por el decrecimiento y la restauración ecológica, social y cultural.

El debate, han zanjado, no debería ser "cómo gestionar más turistas sino cómo reducir el volumen hasta niveles compatibles con la vida".