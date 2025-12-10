Europa avala el dictamen sobre turismo sostenible de Baleares: "Es una apuesta para hablar de límites y externalidades"

PALMA, 10 (EUROPA PRESS)

El Comité Europeo de las Regiones ha aprobado el dictamen 'Por un turismo sostenible y resiliente en la Unión Europea: estrategia de gestión equilibrada y adaptativa' elaborado por Baleares.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha viajado hasta Bruselas para defender un texto que, según han confirmado fuentes del Ejecutivo, ha recibido el visto bueno unánime del pleno la tarde de este miércoles.

Durante sus dos intervenciones, que han tenido lugar en el hemiciclo del Parlamento Europeo, la presidenta ha defendido que el dictamen es "una posición política sobre el futuro del turismo europeo" que ha sido construida de forma colectiva y ha sido sometida a un profundo debate.

Además, ha destacado, llega en un momento "clave" en el que la Comisión Europea viene trabajando en su nueva estrategia de turismo sostenible.

El texto, ha explicado, propone "abordar con valentía" las "tensiones" derivadas del turismo que determinadas regiones europeas sufren en cuestiones como la vivienda, la movilidad, el agua o la cohesión social.

"Millones de ciudadanos nos piden algo tan sencillo como que el turismo contribuya a mejorar su vida. Es una apuesta valiente para hablar de límites, corregir externalidades en recursos, cohesión o vivienda, de bienestar de ciudadanos y trabajadores, de innovación y de gestión inteligente", ha subrayado Prohens.

El dictamen, que ha introducido una cincuentena de enmiendas que han ayudado a que sea "más fuerte, sólido y ambicioso", supone un "punto de inflexión" por tres cuestiones principales.

La primera, ha enumerado la líder autonómica, porque pone a los ciudadanos en el centro, "donde siempre debieron estar". "El turismo no solo puede medirse en llegadas o en PIB. El éxito turístico europeo debe medirse en el bienestar que genera y no en volumen, y eso es una decisión política", ha destacado.

También porque introduce la gestión adaptativa como estándar europeo, algo que ha considerado necesario para "corregir el rumbo" de un "sistema complejo y en el que cada decisión puede generar grandes impactos" como en el turismo.

La tercera, porque reconoce la realidad homogénea de Europa y la convierte "en una fortaleza". "Las islas, las regiones ultraperiféricas, las zonas agrarias o de montaña y las costas tienen distintas realidades a las zonas urbanas", ha remarcado.

"No queremos que el turismo crezca sin límites ni a cualquier precio. Queremos un turismo que no reactive desigualdades sino que las repare, que no consuma territorio sino que lo cuide, que no agote recursos sino que los regenere, que respete las identidades y que contribuya a un proyecto europeo más fuerte", ha incidido.

La idea final, ha sintetizado, es avanzar para que Europa "entienda que el turismo no es un problema sino que puede ser parte de la solución" y pasar "de gestionarlo a transformarlo".

"El turismo del futuro no será aquel que atraiga a más visitantes sino el que genere mayor bienestar a los ciudadanos", ha sentenciado.

LAS NOVEDADES DEL DICTAMEN

Al la salida del pleno, en declaraciones a los medios de comunicación, Prohens ha expresado su satisfacción por la aprobación del dictamen "con la unanimidad de todas las regiones y de todos los grupos políticos".

El texto, ha insistido, implica "una nueva manera de entender, medir y valorar los beneficios del turismo" más enfocados en cuestiones cualitativas que cuantitativas.

Entre sus novedades ha destacado el reclamo a la Unión Europea (UE) para que se implique y acompañe con financiación a las regiones que han iniciado una transformación de su modelo turístico, como es el caso de Baleares.

También la introducción de una clausula de insularidad que "obliga" a la UE a implicarse en las políticas de vivienda, movilidad o transporte.

14 MESES DE TRABAJO

La presidenta ha recordado los 14 meses de trabajo que han supuesto la elaboración de un dictamen que "muchas regiones querían liderarlo".

"Pero desde Baleares tuvimos claro que teníamos que ser nosotros, queríamos poner nuestros años de experiencia y nuestro liderazgo turístico para influir y liderar la futura estrategia europea", ha apostillado.

La "mayor satisfacción", ha reconocido, ha sido ver como todos los grupos y regiones se han posicionado a favor del dictamen y de la introducción de las enmiendas planteadas.

"No es un dictamen de filosofía sino que va a lo concreto, al detalle, que es valiente y habla de límites, de sostenibilidad, de contención, de equilibrio entre turista, territorio y residentes", ha incidido.

Durante la defensa del dictamen ha estado presente el director técnico de la Fundación Impulsa Balears, Antoni Riera, quien ha sido uno de los expertos que ha participado en su redacción.

Prohens le ha agradecido su "inmejorable trabajo", algo que ha hecho extensivo a los consellers de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, y Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer.

También ha reconocido el trabajo de la directora general de Relaciones Institucionales y de Relaciones con el Parlamento, Xisca Ramis, y a los trabajadores y becarios de la oficina de Baleares en Bruselas.