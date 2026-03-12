Critican la "irresponsabilidad" del PP en la tramitación de la reforma constitucional para el senador en Formentera

FORMENTERA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSIB-PSOE de Formentera ha denunciado la "incoherencia e irresponsabilidad" del PP en la tramitación de la reforma constitucional para que Formentera tenga un senador propio.

Según ha explicado la formación socialista en un comunicado, se trata de una reivindicación "histórica" que requiere de "unidad y compromiso real" puesto que una reforma constitucional sale adelante con mayorías y acuerdos amplios, "no con maniobras ni excusas".

El PSIB ha criticado que, una vez ha finalizado el plazo para presentar enmiendas a la reforma, el PP ha presentado una de estas enmiendas, "haciendo ruido y provocando desconfianza en un procedimiento que debería estar blindado para culminar con éxito una reforma constitucional".

Los socialistas han insistido en que la reforma del senador propio para Formentera es una modificación "puntual, clara y limitada", que corrige una anomalía democrática.

Según los socialistas, la propia tramitación de enmiendas está confirmando el riesgo denunciado por los socialistas puesto que, al abrirse la puerta e enmendar una reforma concreta, "algunos intentan convertirlo en un cajón de sastre" y otras formaciones pretenden introducir cuestiones ajenas al objetivo del senador para Formentera.

"Formentera necesita justamente lo contrario de lo que hace el PP: blindar el objetivo, sumar votos y evitar cualquier excusa que ponga en peligro el consenso imprescindible", ha insistido el PSIB.

Por ello, ha exigido al PP que retire sus enmiendas y se comprometa a apoyar la reforma. También, ha pedido a Sa Unió "que deje de ponerse de perfil y ejerza una presión política real para que el PP nacional vote afirmativamente cuando corresponda".