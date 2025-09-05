Los críticos y comisarios de arte de Baleares crean sus primeros premios

Presentación de la primera edición de los premios Accaib y Crítica 2025. - CONSELLERIA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTES

PALMA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Críticos y Comisarios de Baleares (Accaib), el Institut d'Estudis Baleàrics (IEB) y el Consell de Mallorca han presentado la primera edición del Premio Accaib Comisariado 2025 de Baleares y el Premio Crítica 2025.

Estos galardones cuentan con la colaboración de Es Baluard Museu d'Art Contemporani y la Fundación Miró Mallorca, según ha explicado la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes.

A la presentación en el auditorio de Es Baluard han asistido la vicepresidenta del Consell de Mallorca, Antònia Roca, el director del IEB, Llorenç Perelló, el director de Es Baluard Museu, David Barro, la presidenta de la Accaib, Magdalena Aguiló, la vicepresidenta de Accaib, Sofia Moisés, y la secretaria de la Accaib, Montse Torras.

Tal como se ha anunciado durante el acto, estos premios nacen con el objetivo de "reforzar la presencia y reconocimiento" del trabajo de los comisarios y los críticos de arte del conjunto de Baleares. Igualmente, quieren contribuir al dinamismo del sector de las artes visuales en Baleares y a su reconocimiento al exterior.

Con esta voluntad, se pretende galardonar anualmente un proyecto de comisariado de Baleares y la tarea de un/una profesional de la crítica de todo el Estado español. Además, también se han presentado públicamente las bases y la convocatoria general de este año.

Para esta primera edición, se podrán presentar proyectos expositivos comisariados y llevados a cabo durante el año 2025 tanto en espacios públicos como privados. Podrán presentar propuestas profesionales de Baleares a título individual, miembros del Accaib o entidades culturales públicas o privadas de Baleares.

El plazo de admisión de proyectos estará abierto hasta el 11 de enero de 2026 y el jurado evaluador de los proyectos estará formado por Magdalena Aguiló, Bea Escudero, Sofia Moisés, Montse Torras y Jackie Herbst.

El proyecto curatorial premiado deberá ser una propuesta "innovadora", que desarrolle con "rigor un discurso conceptual contemporáneo" a partir de cualquiera de las disciplinas artísticas actuales. También se valorará la calidad de la resolución, el montaje y adecuación al espacio expositivo, así como los posibles programas paralelos vinculados a la exposición.

El proyecto ganador del Premio Comisariado Accaib recibirá la cesión de un espacio en el Centro Cultural La Misericòrdia para desarrollar y exhibir un proyecto a finales del año 2026, y el ganador del Premio Crítica 2025 recibirá un galardón honorífico y será invitado al acto de entrega de los premios.

Finalmente, también se ha anunciado que el acto de entrega del Premio Comisariado Accaib y el premio Crítica 2025 se llevará a cabo en una ceremonia pública en el primer trimestre de 2026 en el auditorio de la Fundación Miró Mallorca, con la presencia de los nominados, ganadores y representantes del sector.

Paralelamente, se celebrará una mesa redonda en Es Baluard Museu sobre temas vinculados a la práctica curatorial, con la participación de profesionales de referencia. Los detalles sobre la programación se darán a conocer a finales de este año 2025.

La vicepresidenta del Consell, Antònia Roca, y la presidenta de la Accaib, Magdalena Aguiló, han coincidido en valorar el hecho de vincular las instituciones al tejido profesional para "fortalecer el sector y asegurar rigor y calidad en los proyectos presentados".

El director del IEB ha apuntado que nuevas iniciativas como esta "contribuyen a visibilizar el sector balear de las artes visuales y, a la vez, a enriquecer el tejido cultural de Baleares".