Cruceros en Baleares en 2025: más buques y más pasajeros que el año anterior

PALMA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los puertos de Baleares han cerrado el 2025 con un aumento del 2,9% en el número de cruceristas, que ha alcanzado los 2,5 millones de pasajeros de esta modalidad.

Son cifras del informe mensual correspondiente al mes de diciembre elaborado por Puertos del Estado, que refleja que la cifra total de pasajeros en régimen de transporte y de crucero ha descendido un 1,2% en comparación con el 2024 hasta situarse en los 9,9 millones.

Sólo en diciembre, por los puertos del archipiélago pasaron 22.741 cruceristas, un 61% menos.

Por lo que respecta al número de buques, en 2025 llegaron a Baleares 791 cruceros, un 2,25 más que el año anterior.

TRÁFICO DE MERCANCÍAS

En cuanto al tráfico portaurio total de mercancías, los puertos de Baleares movieron 17,6 millones de toneladas, un 3,5% más que en 2024.

Solo en diciembre fueron 1,13 millones de toneladas de mercancías, ligeramente por encima de los 1,11 millones registrados durante el mismo mes de 2024.

De estas, en el acumulado de lo que va de año la mayoría, 17,5 millones (+3,8%), fueron graneles líquidos, graneles sólidos y mercancía general.

Por los puertos del archipiélago pasaron el año pasado 45.077 buques mercantes (-7,6% interanual), mientras que en diciembre fueron 2.674, por debajo de los 2.984 del mismo mes del año pasado.