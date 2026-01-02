Crystal Fighters dará el pistoletazo de salida a las fiestas de Sant Sebastià 2026

Archivo - La banda Crystal Fighters durante su concierto en el Wizink Center, a 22 de octubre de 2024, en Madrid (España).- Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

PALMA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El grupo de indie rock y música electrónica Crystal Fighters dará será uno de los artistas internacionales que protagonizarán el programa de conciertos de las fiestas de Sant Sebastià 2026, actuando como cabeza de cartel en el concierto que dará el pistoletazo de salida a la celebración en honor al patrón de Palma.

La banda anglo española, formada en 2007 entre Londres y Navarra, ofrecerá un concierto gratuito el próximo 16 de enero en la plaza de España que dará el pistoletazo de salida de las fiestas del patrón de Palma.

Los autores de 'You and I' o 'Love is all I got', ha subrayado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado, destacan por un estilo propio que fusiona música electrónica con el folk vasco tradicional, mezclando instrumentos como la txalaparta y el txistu con sintentizadores, guitarras y percusión.

El grupo se ha consolidado como uno de los grandes nombres de los festivales, creando una fusión única de pop británico y la electrónica expansiva, que ha marcado la escena musical alternativa de los últimos quince años.

Más allá de su trayectoria discográfica y su presencia en grandes festivales internacionales, Crystal Fighters destaca por la energía, la alegría y la conexión que generan con el público, ha apuntado el Consistorio.

Su concierto dará el 'sus' al Sant Sebastià de este año, una actividad que se incorporó el año pasado por primera vez con el objetivo de enriquecer la diversidad de géneros y artistas que conforman el programa de las fiestas.

Las celebraciones comenzarán el 10 de enero con el 'pregonet', seguido el 11 de enero del Sant Sebastià Petit, dedicado al público infantil.

El programa continuará el 16 de enero con el concierto de Crystal Fighters en la plaza de España, que actuará junto a otros artistas destacados, y el 17 de enero con los ya consolidados tardeos.

Por su parte, la 'revetla' de Sant Sebastià tendrá lugar el 19 de enero, con actuaciones musicales en diferentes plazas y zonas de la ciudad, mientras que el programa se cerrará el 24 de enero con el tradicional 'correfoc'.

El Ayuntamiento irá desvelando de forma progresiva el resto de artistas que completarán el cartel de conciertos de Sant Sebastià 2026.