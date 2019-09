Cs Baleares considera que la nueva convocatoria de elecciones es "un nuevo fracaso de Sánchez"

Publicado 18/09/2019 11:02:24 CET

PALMA DE MALLORCA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta de Cs Baleares en el Parlament, Patricia Guasp ha calificado de "nuevo fracaso de Sánchez" la convocatoria de elecciones generales al considerar que se trata de una estrategia de "puro tacticismo" de Sánchez, que, según la opinión de Guasp, "prima los intereses personales y partidistas sobre los intereses generales de todos los españoles".

En declaraciones ante los medios, Guasp ha criticado que Sánchez haya "evitado pactar y haya despreciado a su socio preferente -que era Podemos-, y haya rechazado la solución de estado y de desbloqueo político que se le ha ofrecido desde Ciudadanos", ha declarado.

"El 'no' de Pedro Sánchez, no es un 'no' a Rivera, es un ''no a los intereses generales de los españoles y un 'no' a conseguir la estabilidad política en España", ha expresado Guasp.

Desde Cs han apelado a Sánchez para que el PSOE vuelva a la "senda del constitucionalismo", y han asegurado que Cs ha sido el partido "más responsable y más comprometido con el presente y el futuro de España al poner sobre la mesa un acuerdo y una solución con tres compromisos que Sánchez no está dispuesto a cumplir: romper con Bildu en Navarra, considerar si es necesario aplicar el 155 y que se comprometa a no subir los impuestos y las cuotas de autónomos", ha sentenciado.