Cs critica que el Consell no "haya destinado aún al IMAS los 2,3 millones recaudados desde 2017 por casos de corrupción"

10/10/2019

PALMA DE MALLORCA, 10 Oct.

El Grupo Ciudadanos (Cs) en el Consell de Mallorca ha criticado este jueves que "los 2,3 millones de euros recaudados por la institución en concepto de casos de corrupción, entre los años 2017 y 2018, no hayan sido aún destinados al Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS)".

"Esto debía de haber ocurrido gracias al acuerdo alcanzado por unanimidad en el pleno del Consell en el año 2017, extremo que ha reconocido en la sesión plenaria el propio conseller de Derechos Sociales, Javier de Juan", ha explicado la consellera de Cs Marga Roig.

Roig ha concretado que en 2017 se recaudaron unos 890.000 euros por este concepto, cantidad que en 2018 llegó a los 1,4 millones de euros, si bien "de momento el IMAS no ha recibido estas cantidades, a pesar de que en los seis primeros meses del año debía hacerse el trasvase de ese dinero desde el Consell al IMAS".

"Ese no era el espíritu del acuerdo alcanzado en 2017 por todos los grupos políticos, que querían así plasmar con hechos concretos el compromiso de devolver a la sociedad el dinero perdido por la corrupción", ha indicado Roig, quien ha reafirmado "el compromiso de Cs con que el acuerdo del Pleno se cumpla tal y como se acordó".

Asimismo, el Consell ha aprobado por unanimidad uno de los acuerdos que incluía una moción presentada por Cs, gracias a lo cual la institución insular se compromete a incluir entre sus líneas estratégicas una "apuesta firme" por el 'Trot Balear', "una cuestión prioritaria por el impulso que ello puede dar tanto al sector primario de la isla como a la diversificación del turismo en Mallorca".

LÍNEA DE AYUDAS A ENTIDADES QUE CONSERVAN PIEZAS DEL PATRIMONIO

Por otro lado, la portavoz de Cs en el Consell, Beatriz Camiña, ha reprochado que el equipo de gobierno "no tenga previsto cumplir con un compromiso adquirido por el pleno el pasado mes de marzo", en concreto con una línea de ayudas destinada a entidades sin ánimo de lucro que conservan y exhiben piezas del patrimonio de la isla.

Camiña ha asegurado que es un "auténtico escándalo" que la consellera de Cultura, Patrimonio y Política Lingüística, Bel Busquets, "diga sin sonrojarse lo más mínimo que no sólo no han hecho nada al respecto sino que no tienen previsto hacerlo, cuando en marzo pasado todos los grupos políticos, incluyendo el suyo, votaron a favor de ese acuerdo".

"Esa actitud es una clara falta de respeto por esta institución y, sobre todo, por los ciudadanos, que a partir de ahora no sabrán si la palabra que les dé el Consell se cumplirá o no", ha subrayado Camiña.

La portavoz de la formación ha indicado que "lo que se ha visto demuestra, una vez más, la poca credibilidad que tiene este equipo de gobierno, que se llena la boca de palabras bonitas pero a la hora de cumplir, de demostrarlo con hechos, no está ahí para los ciudadanos". "Ninguno de los partidos del Pacte es de fiar", ha concluido Camiña.