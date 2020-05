Cs dice que "se ha enterado por la prensa" del Plan de Reactivación para Mallorca del Consell

PALMA DE MALLORCA, 8 May. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos (Cs) en el Consell de Mallorca ha lamentado "haberse enterado por la prensa" de la presentación este viernes del Plan de Reactivación para Mallorca por parte de la institución insular, ya que "un plan de esas características debería ser fruto del trabajo común, y no solo un intento de lucimiento de los partidos que gobiernan".

La portavoz de Cs en la institución insular, Beatriz Camiña, ha subrayado que "se pidió" consenso y se presentaron, tras lo que se mantuvimos dos reuniones, pero ahora "se encuentran con el plan ya hecho".

Para Camiña, "eso no es trabajar en común ni es lealtad porque la lealtad es bidireccional", y ha hecho hincapié en que "no saben" por qué se han incluido unas medidas sí y otras no, ni qué partidas presupuestarias se verán afectadas.

También ha manifestado que "no ven un esfuerzo real" por parte del equipo de gobierno para racionalizar el gasto, ya que "no se eliminan ni duplicidades ni altos cargos que no son necesarios".

Por último, la portavoz de la formación naranja ha destacado que su grupo ha tendido la mano para colaborar, pero "tiene que ser un trabajo en común".