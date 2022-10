Cs mantiene la propuesta de reprobación de Juli Fuster para "no dar carpetazo" a la polémica

PALMA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Salud del Parlament debate este miércoles una Proposición No de Ley (PNL) para reprobar el exdirector general del IB-Salud, Juli Fuster, con la intención, a juicio de Cs, que ha preferido mantener el punto en el orden del día, "de no trasladar el mensaje de que se da carpetazo" a la polémica "y que no se vuelva a repetir".

El portavoz adjunto de la formación liberal en el Parlament, Juanma Gómez, ha argumentado que la ciudadanía reclama "transparencia y buen gobierno" por parte de las instituciones por lo que ha defendido que es "una oportunidad" para enfrentarse a "ciertos comportamientos".

"El chicle no tiene que quedar pegado al suelo y tiene que limpiarse", ha añadido Gómez, en referencia a unas declaraciones de la portavoz socialista, Pilar Costa, que dijo que la polémica "se estaba estirando como un chicle".

RECHAZO LAMENTABLE

Por otra parte, el portavoz adjunto de la formación liberal, ha calificado de "lamentable" el rechazo de los partidos del Pacte este martes en el pleno del Parlament a dos puntos de una PNL para reclamar la equiparación salarial de policías y guardias civiles destinados en las Islas y el incremento del número de efectivos.