Cs Palma califica de "disparate" la denegación por sexista de una subvención a un taller para niños

El grupo municipal de Ciudadanos (Cs) Palma ha calificado de "disparate" la denegación por sexista de una subvención, por parte de la Regiduría de Participación Ciudadana, a la Asociación de s'Olivera de Son Cotoner, para una actividad para niños.

Según ha informado el partido en un comunicado, la Asociación de s'Olivera solicitó, en base a la convocatoria de subvenciones de Participación Ciudadana, entre otras actividades, una partida de 200 euros, para tres años, con la que realizar un taller para los niños, titulado 'Tarde de manualidades de princesas y superhéroes'.

De este modo, dicha partida "fue denegada por sexista", por lo que desde Cs han considerado que "es un disparate que el Pacte aplique la Ley de Igualdad de una manera arbitraria y llevada al extremo".

"En casos como este, la Ley está para aplicarse de forma pedagógica, no prohibitiva, recomendando, en todo caso, una nueva redacción de la actividad, en vez de presumir que no habría ni príncipes ni superheroínas en el taller", ha señalado la regidora de Cs Palma, Patricia Conrado, quien ha indicado que "a los niños no les importa cómo se llame el taller, ellos se disfrazarán de lo que les guste".