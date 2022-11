Cs recalca que el informe europeo sobre abusos a menores en Baleares "no indica que hubiese encubrimiento político"

PALMA, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Ciudadanos en el Parlament y coordinadora autonómica de la formación, Patricia Guaps, ha recalcado, este miércoles, que el informe europeo sobre los supuestos casos de abusos sexuales a menores tituladas por el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) "no indica que hubiese encubrimiento político".

En rueda de prensa tras la Junta de Portavoces, Guaps se ha referido a la aprobación de las conclusiones de este informe en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. En este sentido, ha subrayado que Cs "nunca" ha utilizado este caso de "manera partidista". "No tengo nada que celebrar. Lo importante es que haya una batería de mejoras para los protocolos que han fallado y así no vuelvan a ocurrir", ha afirmado.

Guasp ha explicado que ha habido "una mala interpretación" de las conclusiones porque "dice que se tomarán medidas para que en un futuro no se encubra". "Lo he leído en inglés y pone eso, no constata que en algún momento haya habido encubrimiento político", ha asegurado.

Con todo, la diputada ha exigido una Comisión de Seguimiento en el Parlament y ha subrayado que se va a poner en marcha en el Consell de Mallorca para conocer si se están ejecutando los objetivos resultantes de la Comisión Política.