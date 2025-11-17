El CSIF denuncia falta de agua potable en la comisaría de la Policía Nacional en Manacor

PALMA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CSIF ha alertado de la falta de agua potable en la Comisaría de Policía Nacional de Manacor, una situación que ya denunciaron el pasado mes de julio ante Inspección de Trabajo y tras lo cual un informe reveló un certificado de no apta para el consumo emitido por la Empresa de Servicios del municipio de Manacor.

La organización sindical ha criticado que los agentes y los usuarios de estas instalaciones pasaron todo el verano sin agua potable, y suportando temperaturas superiores a los 38 grados por la avería del aire acondicionado.

Tras la denuncia de CSIF, presentada en junio, Inspección de Trabajo se personó en la Comisaría de Manacor y confirmó todos los extremos de la denuncia sindical.

En concreto, el informe alertaba de altas temperaturas en el interior del centro de trabajo, tras constatarse una avería generalizada del sistema de aire acondicionado. La instalación de aparatos portátiles resultaba claramente insuficiente, han apuntado.

Al mismo tiempo, se confirmó que los trabajadores y los usuarios de las dependencias no disponían de agua potable.

Tras la denuncia de CSIF, han apuntado, se reparó el sistema de aire acondicionado, que estaba averiado desde el año anterior.

La delegada sindical María Fernández Ramos ha calificado como lamentable que "en pleno siglo XXI, la Administración no sea capaz de instalar simples fuentes de agua potable en una Comisaría de Policía".