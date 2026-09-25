¿Cuántos pisos podría comprarse Shakira en Baleares con lo que ganará en sus conciertos en Madrid?

La cantante Shakira. - Ricardo Rubio - Europa Press

PALMA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Shakira podría comprar 114 viviendas estándar de 80 metros cuadrados en Baleares con los ingresos estimados de sus próximos 12 conciertos en Madrid, atendiendo a los datos de Fotocasa.

Con un aforo de más de 50.000 personas por cada uno de los 12 conciertos y un precio medio de entrada situado en torno a los 140 euros, las actuaciones de la colombiana alcanzarían una recaudación bruta estimada de 84 millones de euros.

Esta cantidad no corresponde íntegramente a la artista, ya que de la taquilla deben salir, entre otros conceptos, el promotor, la producción, la banda, la escenografía, el transporte y los impuestos.

Para realizar la estimación, se aplica un porcentaje intermedio del 60 por ciento sobre la taquilla bruta, lo que sitúa el caché neto estimado de Shakira por su gira madrileña en unos 50 millones de euros.

Según el Índice Inmobiliario Fotocasa de agosto de 2026, el precio medio de la vivienda en Baleares se sitúa en 5.443 euros/m2. Tomando como referencia una vivienda tipo de 80 metros, su precio medio asciende a 435.459 euros. Con los 50 millones de euros estimados como caché neto de sus conciertos madrileños, Shakira podría adquirir 114 viviendas en Baleares.

"Más allá del componente anecdótico, esta comparación permite visualizar hasta qué punto el mercado en España presenta enormes diferencias territoriales. Una misma capacidad de compra puede traducirse en adquirir casi cuatro veces más viviendas en unas comunidades que en otras, lo que demuestra que el factor determinante sigue siendo la localización. Madrid, es precisamente una de esas plazas donde ese presupuesto tendría menor recorrido debido al elevado nivel de precios y a la intensa presión de la demanda", explica María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa.