Una cuarentena de pueblos de Mallorca conmemorarán la proclamación de la Segunda República el próximo día 14

La coportavoz de la Plataforma de Memoria Democrática Mar Antònia Oliver.
La coportavoz de la Plataforma de Memoria Democrática Mar Antònia Oliver. - EUROPA PRESS
Europa Press Islas Baleares
Publicado: viernes, 10 abril 2026 11:08
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   PALMA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

   Un total de 40 municipios de Mallorca celebrarán simultáneamente el próximo 14 de abril una serie de actos impulsados por la Plataforma per la Memòria Democràtica para conmemorar la proclamación de la Segunda República española.

   Según ha asegurado este viernes el coportavoz de la plataforma Miquel Rosselló, la cifra de localidades que participarán este año supone un motivo de "satisfacción" y ha explicado que desde Palma se ha elaborado un manifiesto común para que las entidades locales organicen sus propios actos. En la capital, el acto tendrá lugar a las 19.00 horas en la plaza del Olivar.

   Por su parte, la también portavoz Maria Antònia Oliver ha detallado que el acto central en Palma incluirá una lectura dramatizada de textos periodísticos de la época sobre la proclamación de la República, así como intervenciones y la lectura de un manifiesto y reivindicaciones actuales de la plataforma, además de música en directo.

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