Cuarto día de huelga médica en Baleares: 303 operaciones y más de 15.600 consultas anuladas

Protesta de la huelga de médicos en Baleares - SIMEBAL

PALMA, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los cuatro días de la huelga de médicos contra el Estatuto Marco han provocado la cancelación de 303 operaciones, 7.079 consultas y pruebas diagnósticas y 8.540 consultas en atención primaria.

Solo este jueves, según los datos del IbSalut, los paros han supuesto la anulación de 84 operaciones, 1.789 consultas y pruebas diagnósticas y 2.090 consultas en atención primaria.

Por islas, en Mallorca se han suspendido 60 operaciones, 1.606 consultas y pruebas diagnósticas y 1.706 consultas en atención primaria.

La actividad suspendida en Menorca ha afectado a ocho operaciones, 56 consultas y pruebas diagnósticas y un 282 consultas en atención primaria.

En Eivissa la huelga ha provocado la anulación de 16 operaciones, 127 consultas y pruebas diagnósticas y 102 consultas en atención primaria.

El Sindicato Médico de Baleares (Simebal) ha convocado una manifestación este jueves en Palma, que arrancará a las 18.30 horas en la sede del Colegio de Médicos de Baleares (Comib) y finalizará frente a la Delegación del Gobierno.

En esta protesta, el presidente de Simebal y de la CEMS, Miguel Lázaro, leerá un manifiesto y, como en anteriores convocatorias, participará como invitado el presidente del Comib, Carlos Recasens, quien tomará la palabra tras la lectura del manifiesto para mostrar su apoyo a las reivindicaciones del colectivo médico.

Se trata de la segunda semana de huelga convocada por los sindicatos médicos este año a raíz de su oposición al Estatuto Marco elaborado por el Ministerio de Sanidad.