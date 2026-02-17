Cuatro condenados por extorsionar 2.000 euros a un niño de 14 años en Palma: "Te meto diez tiros en el pecho"

Cuatro personas reconocen haber extorsionado 2.000 euros a un niño de 14 años en Palma: "Te meto diez tiros en el pecho". - EUROPA PRESS

Cuatro personas --tres hombres y una mujer-- han aceptado este martes penas que suman 23 años de prisión por extorsionar a un niño de 14 años que llegó a entregarles bajo amenaza alrededor de 2.000 euros.

Las partes han llegado este martes a un acuerdo en virtud del cual han visto rebajadas las peticiones iniciales de condena y no ha sido necesario celebrar el juicio en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial.

Las penas más elevadas han sido para uno de ellos, que ha sido finalmente condenado a dos años de cárcel por extorsión, nueve años por tres delitos de robo y tres años por amenazas. Los otros tres han sido condenados a penas inferiores por extorsión y robo que van del año y medio a los cuatro años.

El acuerdo ha tenido en cuenta que los acusados han consignado en concepto de reparación del daño 18.400 euros. También se ha valorado como atenuante el tiempo transcurrido desde el momento de los hechos.

Los hechos ocurrieron entre marzo y abril de 2021, momento en que los procesados han reconocido que, sabiendo que la víctima gozaba de alto poder adquisitivo, primero le pidieron dinero con la excusa de que a uno de ellos le habían robado el móvil.

A partir de ese momento, se sucedieron varios episodios de extorsión y amenazas físicas y verbales tanto personalmente como a través de mensajes y redes sociales.

En una ocasión llegaron a amenazarle con una pistola de balines en el interior de un coche. A lo largo de dos meses, tanto personalmente como a través de mensajes, se siguieron sucediendo las amenazas. Una vez se sucedieron hasta una veintena de llamadas en las que uno de los acusados amenazaba a la víctima con "matar a él y a su familia".

"Por mis muertos, aunque me metan diez años de prisión voy a ir a la puerta de tu casa de tu casa y te voy a matar, si me has denunciado te mato, te voy a meter diez tiros en el pecho cuando salga de la cárcel", le profirió en una ocasión uno de ellos.

El fiscal reclamaba inicialmente que los sospechosos fueran condenados a penas que sumaban más de 50 años de cárcel.