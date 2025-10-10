Cuatro propuestas artísticas de Baleares participan en la Fira Mediterrània de Manresa

PALMA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cuatro propuestas artísticas de Baleares participan en la 28º edición de la Fira Mediterrània de Manresa que tiene lugar desde el jueves y hasta el próximo domingo en la localidad catalana.

Todas ellas, ha informado la Conselleria de Turismo, Cultura y Deporte en un comunicado, han contado con el apoyo de la Dirección General de Cultura en el marco del convenio de colaboración entre el Govern y la Fundació Mediterrània.

El espectáculo 'PA', de la cantante menorquina Anna Ferrer, abrió oficialmente esta edición con una propuesta musical y performativa inspirada en el ritual de traspaso del oficio de panadero de su familia.

La artista compartió escenario con su padre en un montaje que combina oralidad, investigación y creación contemporánea, y que simboliza el vínculo entre el arte, la memoria y la tradición.

La participación balear continuará estos días con 'Mudanzas Portas', de Lluki Portas y Joan Tomàs Martínez, una pieza performativa que parte del legado familiar de una empresa mallorquina de mudanzas para reflexionar sobre la memoria, los objetos y el paso del tiempo.

También está presente el dúo ibicenco L'Arannà, formado por Anna Sala y Lara Magrinyà, que presenta 'Turmarí', una propuesta que reinterpreta el canto redoblado de Ibiza y Formentera desde una mirada actual y con sonoridades electrónicas, reivindicando el patrimonio musical pitiuso desde una perspectiva joven y femenina.

Finalmente, durante el fin de semana el público podrá disfrutar de 'Això no té remei', de Ramón Bonvehí y Francesca Vadell, un espectáculo inmersivo inspirado en las trementinaires del Pirineo que invita a reflexionar, con humor y espíritu crítico, sobre los saberes ancestrales, la transmisión oral y el vínculo con el territorio.

La directora general de Cultura, Ricarda Margarita Vicens, ha estado presente en el acto inaugural de Anna Ferrer y participará en las diferentes actuaciones de los grupos de Baleares.

Durante su estancia en Manresa también están previstas varias reuniones de trabajo con agentes culturales y representantes de la Fira con el objetivo de reforzar la colaboración y la proyección exterior de la creación artística balear.