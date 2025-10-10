Cuatro propuestas artísticas de Baleares participan en la Fira Mediterrània de Manresa

Cuatro propuestas artísiticas de Baleares participan en la Fira Mediterrània de Manresa.
Cuatro propuestas artísiticas de Baleares participan en la Fira Mediterrània de Manresa. - CAIB
Europa Press Islas Baleares
Publicado: viernes, 10 octubre 2025 12:03

PALMA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cuatro propuestas artísticas de Baleares participan en la 28º edición de la Fira Mediterrània de Manresa que tiene lugar desde el jueves y hasta el próximo domingo en la localidad catalana.

Todas ellas, ha informado la Conselleria de Turismo, Cultura y Deporte en un comunicado, han contado con el apoyo de la Dirección General de Cultura en el marco del convenio de colaboración entre el Govern y la Fundació Mediterrània.

El espectáculo 'PA', de la cantante menorquina Anna Ferrer, abrió oficialmente esta edición con una propuesta musical y performativa inspirada en el ritual de traspaso del oficio de panadero de su familia.

La artista compartió escenario con su padre en un montaje que combina oralidad, investigación y creación contemporánea, y que simboliza el vínculo entre el arte, la memoria y la tradición.

La participación balear continuará estos días con 'Mudanzas Portas', de Lluki Portas y Joan Tomàs Martínez, una pieza performativa que parte del legado familiar de una empresa mallorquina de mudanzas para reflexionar sobre la memoria, los objetos y el paso del tiempo.

También está presente el dúo ibicenco L'Arannà, formado por Anna Sala y Lara Magrinyà, que presenta 'Turmarí', una propuesta que reinterpreta el canto redoblado de Ibiza y Formentera desde una mirada actual y con sonoridades electrónicas, reivindicando el patrimonio musical pitiuso desde una perspectiva joven y femenina.

Finalmente, durante el fin de semana el público podrá disfrutar de 'Això no té remei', de Ramón Bonvehí y Francesca Vadell, un espectáculo inmersivo inspirado en las trementinaires del Pirineo que invita a reflexionar, con humor y espíritu crítico, sobre los saberes ancestrales, la transmisión oral y el vínculo con el territorio.

La directora general de Cultura, Ricarda Margarita Vicens, ha estado presente en el acto inaugural de Anna Ferrer y participará en las diferentes actuaciones de los grupos de Baleares.

Durante su estancia en Manresa también están previstas varias reuniones de trabajo con agentes culturales y representantes de la Fira con el objetivo de reforzar la colaboración y la proyección exterior de la creación artística balear.

Contador