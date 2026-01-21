Se cumplen seis años de la desaparición de un joven en Sant Joan (Ibiza)

Se cumplen seis años de la desaparición en Sant Joan (Ibiza) de Benjamin Garland - SOS DESAPARECIDOS

IBIZA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La asociación SOS Desaparecidos ha recordado que este miércoles que se cumplen seis años de la desaparición en Sant Joan (Ibiza) de Benjamin Garland.

El joven, que por aquel entonces tenía 24 años, fue visto por última vez el 21 de enero de 2020.

Según la información facilitada por la asociación, Garland medía 1,70 metros de altura y pesaba unos 70 kilos. Llevaba el pelo corto, oscuro y ondulado, y sus ojos son verdes.