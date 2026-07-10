Una decena de detenidos en una operación antidroga en Manacor

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PALMA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Manacor a varias personas, podrían ser una decena aunque no ha trascendido el número total, en el marco de una operación antidroga.

Según ha publicado este viernes el diario 'Última hora' y han confirmado a Europa Press fuentes cercanas a la investigación, que ha sido declarada secreta, la operación policial se desplegó este jueves en Manacor y permitió, además de los arrestos, la incautación de marihuana y cocaína en varios registros.