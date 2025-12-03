Una decena de empresas baleares presentan sus proyectos de crecimiento a inversores en la jornada Palma Tech Bay

El conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, el presidente de la APB, Javier Sanz, y la gerente de ADRBalears, Silvia Delgado, en la primera jornada Palma Tech Bay. - CONSELLERIA DE EMPRESA, AUTÓNOMOS Y ENERGÍA

PALMA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La jornada Palma Tech Bay se ha celebrado este miércoles con la participación de diez empresas emergentes de Baleares que han expuesto sus planes de crecimiento a un grupo de unos cuarenta inversores.

Se trata de la primera edición de este evento que se ha desarrollado en la sede la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) y ha sido organicado por la Agencia de Desarrollo de Baleares (ADRBalears), el Ayuntamiento de Palma y Keiretsu Forum.

En un comunicado, la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía ha indicado que estos proyectos empresariales ya están en marcha y precisarían una inyección de unos 9,5 millones de euros para su crecimiento, motivo por el que han participado en este foro.

El conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, ha asegurado durante la apertura que la motivación principal para la organización del Palma Tech Bay es "reforzar el ecosistema emprendedor de Baleares como centro de innovación del Mediterráneo".

Asimismo, ha argumentado que en la Conselleria trabajan para que estas empresas emergentes nacidas en Baleares puedan continuar aquí gracias a "su poder de atracción de talento e inversión", por lo que foros como este "contribuyen a ello".

El presidente de la APB, Javier Sanz, ha destacado que la creatividad, la iniciativa empresarial y la colaboración son "impulsores del progreso y la fuerza que permite avanzar a los territorios".

El acto también ha contado con la presencia del director general de Industria y Polígonos Industriales, Alfons Gómez, y la gerente de la ADRBalears, Silvia Delgado.

Los diez proyectos empresariales han sido elegidos de entre los más de 20 que presentaron la solicitud al Palma Tech Bay, entre ellos figuran Iki Health, Tour2B, Searebbel, Biosmart Data, Supasailing, Palma Coliving, V2Group, Voltic, REM Experience y True World.

Algunas de ellas pertenecen a diferentes sectores como el náutico, con propuestas como la instalación de pilotos automáticos universales o una plataforma para digitalizar toda la operativa del sector. También ha habido propuestas destinadas a la hotelería con soluciones tecnológicas para reducir el gasto energético u ofrecer experiencias locales para generar ingresos extra sin coste fijo.

La industria también ha estado representada con una empresa emergente de fabricación aditiva de gran formato para producir moldes con material reciclable.

Dos de los proyectos están relacionados con la medicina y el cuidado de la salud, como una plataforma que prevé la efectividad de los tratamientos y una con un sistema operativo destinado a prevenir y tratar dolencias.

Por último, ha habido proyectos empresariales como un operador 'coliving', uno de soluciones inmersivas para formación y uno especializado en gemelos digitales ambientales y modelos predictivos en tiempo real.

Una vez finalizadas las presentaciones de las empresas emergentes, los inversores han votado a mano alzada el que han considerado el proyecto mejor presentado, que ha sido Voltic, especializado en sistemas 'plug&play' inalámbricos que controlan clima y consumos en hoteles sin obra, al reducir hasta un 30% el gasto energético.

La primera edición del Palma Tech Forum ha contado con una mesa de debate con inversores sobre las claves de la inversión, en la que han explicado sus actividades, los criterios de selección y las perspectivas futuras.

Finalmente, la jornada ha finalizado con un trabajo en red en el que han participado las empresas emergentes, los inversores y el resto de asistentes al foro de inversión.