Declarada de especial interés estratégico la construcción del nuevo CIFP Es Castell

MENORCA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha aprobado este viernes la declaración como sistema general de equipamiento docente público de la parcela situada en la plaza Explanada de Es Castell y ha declarado proyecto de especial interés estratégico autonómico las obras de construcción del nuevo Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) del municipio.

Según han señalado, esta decisión permitirá agilizar los trámites administrativos para ejecutar una actuación considerada prioritaria para la ampliación de la oferta educativa y de formación profesional en Menorca.

El nuevo centro se ubicará en una parcela de 6.063 metros cuadrados que forma parte del patrimonio de Baleares e incluirá la reforma integral del antiguo cuartel Conde de Cifuentes, así como la construcción de un nuevo edificio conectado mediante una pasarela. Este nuevo espacio albergará los talleres y servicios del CIFP, mientras que el edificio histórico concentrará los espacios administrativos, de orientación y las aulas destinadas a las diferentes enseñanzas.

El futuro centro contará con una superficie construida de 5.564 metros cuadrados y ha sido diseñada para dar respuesta a las necesidades actuales de la formación profesional, con aulas polivalentes, de informática y espacios específicos para prácticas formativas.

Desde el Ejecutivo autonómico han indicado que la declaración de proyecto de especial interés estratégico autonómico se fundamenta en el interés general de la actuación, ya que "permitirá crear un equipamiento educativo moderno adaptado a las demandas del mercado laboral, a la vez que contribuirá a la recuperación y puesta en valor de un inmueble patrimonial".

Además, han recalcado que "facilitará el acceso del alumnado menorquín a una oferta formativa más amplia sin necesidad de desplazarse fuera de la isla para cursar determinados ciclos formativos".