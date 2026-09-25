Declaradas de especial interés estratégico las obras del nuevo conservatorio de Maó

MENORCA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha aprobado este viernes la declaración como proyecto de especial interés estratégico autonómico las obras de construcción del nuevo Conservatorio Profesional de Música y Danza de Menorca, que se ubicará en el municipio de Maó.

Desde el Ejecutivo autonómico han destacado que esta declaración permitirá agilizar los trámites administrativos necesarios para ejecutar una infraestructura educativa "considerada estratégica para la isla".

El futuro conservatorio se construirá en una parcela de titularidad pública cedida gratuitamente por el Ayuntamiento de Maó a la Conselleria de Educación y Universidades y será ejecutado por el Instituto Balear de Infraestructuras y Servicios Educativos.

Del mismo modo que se hizo para la construcción del Distrito de las Artes de Palma, la Conselleria convocó un concurso de ideas para la redacción del proyecto del nuevo conservatorio de Maó. Actualmente, el proceso se encuentra en su segunda fase, en la que las tres propuestas finalistas, presentadas por las empresas UTE SUMA, Peris Toral, b720 Arquitectura SLP y BASIC-AAP SLP, trabajan en la redacción de sus respectivos anteproyectos.

Posteriormente, el jurado del concurso será el encargado de seleccionar la propuesta ganadora atendiendo a criterios de calidad arquitectónica, funcionalidad, sostenibilidad ambiental, viabilidad técnica y adecuación a las necesidades educativas y artísticas del centro.

El futuro conservatorio cuenta con una inversión prevista de 11,78 millones de euros e incluirá la construcción de un edificio de 3.764 metros cuadrados sobre rasante y 1.507 metros cuadrados adicionales en planta sótano. El equipamiento dispondrá de espacios diseñados para las enseñanzas de música y danza, así como de un auditorio, una sala polivalente, una biblioteca y diversas aulas especializadas, con el objetivo de dar respuesta a las necesidades presentes y futuras de las enseñanzas artísticas de Menorca.

Actualmente, las enseñanzas elementales y profesionales de música se imparten en el Claustre del Carme, unas instalaciones que han quedado insuficientes para responder a las necesidades actuales. "El nuevo equipamiento permitirá ampliar de forma significativa la oferta educativa, ya que incorporará por primera vez en Menorca las enseñanzas elementales y profesionales de danza, además de las enseñanzas musicales", han concluido desde el Govern.