Declarado un incendio en Alcúdia que afecta a transformadores eléctricos

Incendio en Alcúdia - POLICÍA LOCAL ALCÚDIA

PALMA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de Mallorca están actuando en un incendio que afecta a unos transformadores eléctricos en Alcúdia, en concreto, en la calle de Narquès.

En el lugar están trabajando los bomberos para garantizar la seguridad de la zona, mientras se espera la llegada de técnicos de GESA Endesa, que deberán proceder al corte del suministro eléctrico para poder actuar con seguridad.

Según ha informado la Policía Local de Alcúdia, a consecuencia de esta incidencia, se pueden producir cortes de suministro eléctrico en la zona afectada y en sus alrededores.

Por el momento se desconocen las causas del incendio y el tiempo necesario para resolver la incidencia. Por ello, la Policía ha solicitado a los vecinos que eviten acercarse a la zona de intervención y que sigan en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia.