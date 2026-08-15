Declarado un incendio forestal entre Alaró y Consell

Combaten un incendio forestal entre Alaró y Consell - CAIB

PALMA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de Mallorca y efectivos del Instituto Balear de la Naturaleza (Ibanat) están actuando en un incendio agrícola forestal declarado este sábado en es Putxet, entre los municipios de Alaró y Consell.

El fuego, de gravedad potencial 0, se ha originado a las 15.25 horas, según ha informado la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural en un mensaje en la red social X.

Están actuando para controlar el incendio seis medios aéreos, tres autobombas, 34 bomberos forestales, tres agentes de medio ambiente y bomberos del parque de Inca.