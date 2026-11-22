PALMA, 22 (EUROPA PRESS)

Un incendio forestal se ha declarado esta noche en el cabo de Formentor, una zona natural ubicada en el municipio mallorquín de Pollença.

El fuego, según han confirmado a Europa Press fuentes de los servicios de emergencias, se ha originado sobre las 20.30 horas de este domingo.

Se ha decretado el nivel de gravedad 1 y se ha instalado un punto de mando avanzado para coordinar las tareas de extinción, según ha informado la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural en su cuenta de la red social X.

Hasta el lugar se han desplazado varias dotaciones de los Bomberos de Mallorca, del Instituto Balear de la Naturaleza (Ibanat) y del Ayuntamiento de Pollença para tratar de sofocar las llamas.

En concreto, el Ibanat ha desplegado 30 efectivos, entre ellos técnicos, bomberos forestales y agentes de medio ambiente, y dos autombombas. Por el momento se desconoce el alcance del incendio y la zona que se ha visto afectada.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha dicho estar "muy pendiente" de la evolución del incendio. Según un mensaje publicado en su cuenta de X, el conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, y la directora general de Medio Natural, Anna Torres, se han desplazado hasta la zona para realizar un seguimiento de la evolución del fuego.

Prohens ha pedido a la ciudadanía que eviten acercarse a la zona y que mantengan libres las vías de acceso para facilitar el paso a los vehículos de emergencias y permitir que los equipos de extinción puedan hacer su trabajo con seguridad.