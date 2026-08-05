Declarado un incendio en un solar de sa Pobla cerca de varias viviendas

Incendio en un solar de sa Pobla. - BOMBEROS DE MALLORCA

PALMA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un incendio ha sido declarado la tarde de este miércoles en un solar del municipio mallorquín de sa Pobla, cerca de varias viviendas.

El fuego, cuyas causas por el momento se desconocen, se ha originado alrededor de las 14.45 horas, han informado los Bomberos de Mallorca.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos del parque de Inca y un sargento, quienes han actuado rápidamente para tratar de sofocar las llamas.

Poco después de las 15.00 horas, el incendio, cercano a unas viviendas, ya había sido dado por controlado. Los servicios de emergencias siguen en la zona para tratar de extinguirlo.

Baleares se encuentra este miércoles en alerta por incendios forestales, algunos municipios en nivel tres y otros en nivel cuatro. Está prohibido realizar fuegos en zonas forestales.