Declarado como Proyecto de Especial Interés Estratégico autonómico las obras de una torre en Eivissa

EIVISSA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern, a propuesta de la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación, ha aprobado este viernes declarar Proyecto de Especial Interés Estratégico autonómico las obras de construcción y suministro eléctrico de una torre de telecomunicaciones ubicada en es Puig d'en Coca, en la zona de Santa Agnès de Corona.

Según ha informado la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación, tanto la Agencia Balear de Digitalización, Ciberseguridad y Telecomunicaciones, como el Ayuntamiento de Sant Antoni han constatado la existencia de una falta de servicios de telecomunicaciones en Santa Agnès de Corona y sus alrededores en relación con la televisión digital terrestre, la cobertura de telefonía móvil y el servicio TetraIB.

Respecto a la deficiencia en la cobertura del servicio de emergencias TetraIB, es importante que la totalidad del territorio municipal cuente con cobertura a fin de que la Policía Local pueda adoptar plenamente el estándar de seguridad y emergencias autonómico y los demás cuerpos de seguridad y emergencias puedan tener garantizada las comunicaciones críticas en aquellas zonas donde el servicio es inexistente o deficiente.

Así, la aplicación en este caso del Decreto ley 8/2025, de 5 diciembre, de medidas urgentes para acelerar proyectos estratégicos que contribuyan a la transformación económica de las Baleares, permitirá acelerar su ejecución.