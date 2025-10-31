Declarados de interés estratégico cuatro proyectos fotovoltaicos y dos de almacenamiento energético

Archivo - [Cáceres] Ndp Planta Fotovoltaica Francisco Pizarro Ejemplo De Compatibilidad Entre Energías Renovables Y El Patrimonio Natural - IBERDROLA - Archivo

PALMA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha declarado de interés estratégico cuatro proyectos fotovoltaicos en Alcúdia, Llucmajor y Sa Pobla y otros dos de almacenamiento energético mediante baterías en Alcúdia.

Así se ha acordado en la reunión del Consell de este viernes, según ha informado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior.

Por una parte han sido declarados proyectos industriales de interés estratégico las instalaciones de media tensión BESS Balears 3 y Sant Martí BESS, basadas en sistemas autónomos de almacenamiento de energía mediante baterías, así como sus infraestructuras comunes.

Entre estas destacan una subestación elevadora 30/66 kV GIS, líneas de evacuación y sistemas de medida. Ambos proyectos están ubicados en el polígono de Ca Na Lloreta, en Alcúdia.

El Consejo de la Industria de Baleares, ha indicado Costa, emitió un informe favorable sobre ambos proyectos en su sesión del 23 de septiembre. Las inversiones están promovidas por las empresas GR Cantabria 5 Renovables, SLU (BESS Balears 3) y Merak Storage 2, SL (Sant Martí BESS).

El sistema BESS Balears 3 se instalará en los números 19, 21, 23, 25, 27 y 29 de la calle Estornell y dispondrá de una capacidad de acceso a la generación de 48 MW. Por su parte, Sant Martí BESS, situado en los números 1, 3 y 5 de la misma calle, alcanzará una capacidad de 20 MW.

La declaración como proyectos industriales estratégicos conlleva la no sujeción a licencias municipales ni a comunicaciones previas, aunque los promotores deberán abonar al Ayuntamiento de Alcúdia las tasas o impuestos equivalentes.

Asimismo, el Consistorio deberá incorporar la regularización urbanística de las instalaciones cuando revise o modifique su planeamiento, siempre que las obras se ajusten a los proyectos aprobados.

La declaración queda supeditada a la obtención de las autorizaciones administrativas previas, a la aprobación de los proyectos de ejecución --que deberán integrar las prescripciones de los informes de las administraciones consultadas-- y a la correspondiente evaluación de impacto ambiental.

PROYECTOS FOTOVOLTAICOS

El Consell de Govern, ha proseguido el también conseller de Economía, Hacienda e Innovación, también ha dado luz verde a la declaración de proyecto de interés estratégico de cuatro proyectos fotovoltaicos.

El primero es el de Nou Murterar, su línea de evacuación y la ampliación de la subestación de Biniatria, también ubicado en Alcúdia.

El proyecto, promovido por Enel Green Power España, ha recibido el informe favorable del Consejo de la Industria conforme a lo establecido por la ley autonómica de proyectos industriales estratégicos.

La primera fase, que no incluye baterías, ocupará una superficie de 93.580 metros cuadrados (m2) y contará con 20.046 paneles solares bifaciales de 580 Wp cada uno, con una potencia pico total de 11.626,68 kWp y una potencia instalada de 10.000 kWn, mediante 40 inversores de 250 kW.

El proyecto contempla también la ampliación del edificio actual de la subestación de Biniatria en 50 m2 para alojar las celdas de línea de la instalación, así como la sustitución del transformador existente por otro de 30 MVA 20/66 kV.

Además, se construirá una línea de evacuación subterránea de media tensión (20 kV) con una longitud de 590 metros desde el centro de transformación CT3 hasta el punto de conexión en la subestación de Biniatria.

También han recibido la declaración de proyecto de interés estratégico los parques fotovoltaicos Llucmajor 1 y Llucmajor 2, que prevén una potencia pico total de 25.324,8 kWp mediante la instalación de 21.408 paneles en el primero y 20.800 paneles en el segundo.

El Consejo de la Industria también informó favorablemente sobre este proyecto en la sesión del pasado 23 de septiembre, siguiendo la ley de proyectos industriales estratégicos de Baleares. El acuerdo será notificado a los promotores de la instalación y al Ayuntamiento de Llucmajor.

El parque Llucmajor 1 se ubicará en el polígono 42, en las parcelas 558, 512, 516, 519, 545, 547, 452 y 455, mientras que Llucmajor 2 se situará en las parcelas 87, 113, 114 y parte de la 115 del polígono 41, así como en la parcela 20 del polígono 43. Ambas plantas se construirán sobre terreno y, en conjunto, ocuparán una superficie de 260.572,66 m2.

Por último, el Consell de Govern ha aprobado la declaración de proyecto industrial de interés estratégico la agrupación fotovoltaica Juníper Serra, ubicada en las parcelas 1 y 2 del polígono 13 de Sa Pobla, que promueve Recap PV Mallorca.

La aprobación del proyecto, que también ha recibido el informe favorable del Consejo de la Industria, se notificará al promotor de la instalación y al Ayuntamiento de Sa Pobla.

El parque fotovoltaico ocupará una superficie total de 185.974 m2. La instalación contará con 33.120 paneles solares de 610 Wp cada uno, capaces de generar una potencia pico de 20.202 kWp.

Todas estas declaraciones, del mismo modo que sucede con la del almacenamiento energético mediante baterías, quedan supeditadas a la obtención de la autorización administrativa previa, a la aprobación del proyecto de ejecución y a la correspondiente declaración de impacto ambiental.