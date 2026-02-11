Dedican el sexto monográfico del ciclo 'La Narrativa de los 70' al escritor Biel Mesquida - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha dedicado el sexto monográfico del ciclo 'La Narrativa de los 70. Un giro de guion en la literatura en Mallorca' al escritor Biel Mesquida.

Las jornadas, organizadas por la Fundació Mallorca Literària, tendrán lugar los días 26, 27 y 28 de febrero en diversos espacios de Palma y Santanyí.

Según ha informado la institución insular en un comunicado, podnrán el foco en la trayectoria de una de las figuras más destacadas de la literatura catalana contemporánea y se inscriben en un ciclo que ya ha homenajeado a autores como Guillem Frontera, Antònia Vicens, Maria Antònia Oliver, Gabriel Janer Manila y Antoni Serra.

La consellera insular de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, ha señalado que este reconocimiento al escritor "no solo quiere poner en valor su obra literaria sino también su aportación constante a la cultura de la isla".

"Es una voz imprescindible, un creador que ha transgredido formas y ha abierto caminos. Este ciclo nos ha permitido revisitar a una generación de escritores que transformó la narrativa mallorquina, y el capítulo dedicado a Mesquida es especialmente significativo por su mirada libre y comprometida con la cultura", ha subrayado.

EL MONOGRÁFICO

Biel Mesquida, vinculado a la generación de los 70 desde la aparición de 'L'adolescent de sal', nunca se ha identificado con esta etiqueta ni con la idea de formar parte de un grupo generacional cerrado.

Por ello, ha apuntado el Consell, este monográfico quiere ir más allá de la clasificación y centrarse en su trayectoria y en su obra poética, en su activismo cultural y en su faceta como articulista de opinión. También estarán presentes las voces de traductores, editoras, colaboradores, colegas y amigos.

Los actos comenzarán el jueves 26 de febrero en el edificio de Sa Riera (Palma), con la conferencia inaugural a cargo de Nicolau Dols, titulada 'Els meus bielmesquides'.

Posteriormente tendrá lugar la mesa redonda 'Mesquida referente', con la intervención de los poetas Laia Malo, Eduard Escoffet y Martí Sales. A las 20.00 horas, en Museo Es Baluard, la actriz Pepa López ofrecerá una lectura dramatizada del monólogo de Enona, de la obra teatral 'Els missatgers no arriben mai'.

A las 21.00 horas, el monográfico continuará de manera extraoficial en el Bar Flexas de Palma, con un recital poético en el que participarán los poetas asistentes a las jornadas y otros como Vicenç Altaió, Sebastià Portell y Sebastià Perelló.

El viernes 27 de febrero, también en la sala de actos de Sa Riera, tendrá lugar una jornada académica que empezará a las 10.00 y finalizará a las 19.45 horas.

El programa contará con las ponencias de Sebastià Perelló, Sebastià Portell y Jaume C. Pons Alorda por la mañana, seguidas de una mesa redonda sobre las traducciones de las obras de Mesquida en la que participarán Annie Bats y Caterina Calafat.

Por la tarde, Margalida Pons disertará sobre la transgresión y la corporeidad en la obra de Mesquida y se celebrará una mesa redonda sobre la vertiente de agitador cultural del autor con Bàrbara Obrador, Elisenda Farré y Carlota Oliva.

La jornada continuará con una conversación con amigos del autor como Maria del Mar Bonet, Vicenç Altaió, Maria Bohigas y Andreu Manresa. Jansky y el propio Biel Mesquida cerrarán la jornada a las 20.30 horas en Es Baluard con un espectáculo a partir de 'L'adolescent de sal'.

El acto de clausura del monográfico tendrá lugar en la Casa Blai Bonet de Santanyí el sábado 28 de febrero. A las 11.00 horas habrá una conversación entre las editoras Montserrat Serra y Ester Andorrà y Biel Mesquida.

A continuación, se podrán escuchar fragmentos de la obra en las voces de Blanca Llum Vidal y Joana Gomila. Como cierre final, se inaugurará la intervención 'Poeteca en diàleg', entre Jean-Marie del Moral y Biel Mesquida.