El Defensor del Pueblo recibió numerosas quejas de vecinos de Manacor por retrasos en las licencias urbanísticas

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo. - DEFENSOR DEL PUEBLO

PALMA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo recibió en 2025 numerosas quejas de vecinos del municipio de Manacor afectados por los retrasos en la tramitación de solicitudes de licencias urbanísticas.

En el Informe Anual de la institución, el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, hace especial mención a estas quejas, subrayando que en algunos casos las demoras llegan a ser de años y que, además, el Ayuntamiento no informa de las previsiones temporales para dictar la resolución en estos expedientes.

Por ello, el Defensor del Pueblo formuló nueve sugerencias y recordatorios de deberes legales dirigidos al Ayuntamiento de Manacor, reclamando que impulse "inmediatamente y sin más dilaciones" la correspondiente tramitación.

Igualmente, la institución ha dictado resoluciones al Ayuntamiento de Andratx por los retrasos en la tramitación de los expedientes de licencias urbanísticas, con tiempos de espera para su concesión de años en algunos casos.

El Defensor del Pueblo recibió un total de 583 quejas de los ciudadanos de Baleares en 2025, un 3 por ciento más que en 2024 (cuando fueron 566), mayoría de ellas relacionadas con la Administración de la Justicia, asuntos de interior, urbanismo, empleo y la Seguridad Social, política social y actividad económica.