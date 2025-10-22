La Delegación del Gobierno celebra este jueves y viernes en la UIB unas jornadas sobre la violencia sexual digital

PALMA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno en Baleares celebrará este jueves y viernes las II Jornadas sobre violencia sexual que, en esta ocasión, se centran en los riesgos presentes en entornos digitales.

El evento, con el título 'Conectadas y seguras: estrategia contra la violencia sexual digital', lo organiza la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer de la Delegación y se celebrará en el edificio Son Lledó del campus de la Universitat de les Illes Balears (UIB).

La inauguración irá a cargo del delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, y de la vicerrectora de Planificación Estratégica, Igualdazd y Comunicación de la UIB, Lucrecia Burges, y las jornadas podrán seguirse por streaming y desde las sedes de Menorca e Ibiza, según ha trasladado la Delegación en una nota de prensa.

Con la ayuda de expertos en diferentes ámbitos, las jornadas abordarán cómo los entornos digitales pueden generar o intensificar situaciones de violencia de género. En concreto, se hablará de prevención de ciberviolencias machistas en el ámbito de los videojuegos, del concepto de la 'machosfera' o del papel de las instituciones ante la violencia sexual digital.

También se podrán sobre la mesa claves para prevenir y afrontar el desafío de las violencias de género facilitadas por el uso de las redes sociales y otros formatos en las plataformas tecnológicas.

Las ponencias de este año cuentan con la participación la socióloga Elisa García Mingo, la politóloga y activista digital feminista Júlia Salander y la investigadora y formadora especializada en arte, cultura digital y videojuegos, Nira Santana, entre otros.

El programa también incluye la presentación del estudio 'Violencia contra mujeres, niñas, niños y adolescentes en el ámbito digital' del Ministerio de Igualdad y la Asociación de Mujeres Juristas Themis.

Igualmente, se celebrarán dos mesas redondas y la presentación de un mapa de recursos, con representantes de la Policía Nacional y Guardia Civil, entre otras instituciones y organismos especializados en la atención a las víctimas de violencias sexuales.

El objetivo de la Delegación del Gobierno es crear un espacio de encuentro que facilite la actuación coordinada y que fomente el conocimiento por parte de la ciudadanía de la violencia de género en entornos digitales.