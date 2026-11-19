Archivo - Un agente de la Policía Local de Palma - POLICÍA LOCAL DE PALMA - Archivo

PALMA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno en Baleares ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo del Ayuntamiento de Palma que mejora las condiciones salariales de la Policía Local y ha solicitado medidas cautelares para suspender la aplicación del mismo.

Se trata de un acuerdo ratificado por la Junta de Gobierno del pasado 12 de agosto, según ha señalado el Ayuntamiento en una nota de prensa, que aumenta los complementos específico y de destino con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2026.

Tras conocer el recurso presentado por la Delegación a través de la Abogacía General del Estado, el Ayuntamiento ha mostrado su rechazo al intento de anular por la vía judicial esta mejora salarial, recordando que fue alcanzada entre el Consistorio y los sindicatos.

Para Cort, esta actuación supone "un obstáculo a una mejora acordada mediante el diálogo y el consenso con los representantes de los trabajadores, avalada por los órganos municipales y que responde al reconocimiento de las responsabilidades, la dedicación y las funciones que desempeñan diariamente los agentes".

Igualmente, ha acusado a la Delegación del Gobierno de "cuestionar" una decisión municipal y de "intentar paralizar una mejora salarial, poniendo en juego el reconocimiento de las condiciones laborales de los agentes de la Policía Local y el cumplimiento de un compromiso alcanzado legítimamente con sus representantes sindicales".

Desde Cort han defendido el trabajo realizado por el equipo de gobierno desde el inicio de la legislatura para reforzar el cuerpo, modernizar sus recursos y adaptarlo a las necesidades de una ciudad que ha experimentado un importante crecimiento poblacional y de actividad, así como una mayor complejidad de las funciones policiales.

"La mejora de las condiciones retributivas de los agentes forma parte de un esfuerzo sin precedentes por parte del Ayuntamiento en materia de medios materiales, recursos humanos y modernización del cuerpo", han reivindicado.

Así, han considerado "incomprensible" que la Delegción "pretenda frenar una medida que responde a las necesidades actuales del servicio y se cuestione el reconocimiento a la dedicación, las funciones y las responsabilidades que asume la Policía Local".

El regidor de Seguridad Ciudadana, Llorenç Bauzá, y el coordinador general del área, Albert Abad, se han reunido este jueves con los sindicatos con las que se alcanzó el acuerdo para trasladarles el contenido y el alcance del recurso presentado, así como la solicitud de suspensión cautelar de la medida.

Durante el encuentro, el Ayuntamiento ha expresado a los representantes sindicales su "rechazo absoluto" a esta actuación y ha reiterado su voluntad de defender el acuerdo alcanzado.

En esta línea, ha considerado que las instituciones deben contribuir a garantizar los derechos y las condiciones de los trabajadores, "no impedir mejoras que han sido fruto de la negociación y el consenso".

El equipo de gobierno continuará defendiendo el reconocimiento profesional y las mejoras retributivas de la Policía Local y adoptará "todas las medidas necesarias" para defender la validez del acuerdo y evitar que la actuación de la Delegación del Gobierno impida que las mejoras pactadas queden sin efecto.