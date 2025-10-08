El delegado del Gobierno en Baleares comparecerá en la Comisión de Insularidad para responder sobre la crisi migratoria

Archivo - El delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, tras una entrevista con Europa Press en la sede de la Delegación del Gobierno en Baleares, en Palma de Mallorca, España, a 5 de agosto de 2025.- EUROPA PRESS - Archivo

PALMA, 8 (EUROPA PRESS)

El delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, comparecerá el martes que viene en la Comisión Mixta sobre Insularidad del Congreso y el Senado para dar cuenta de la crisis migratoria en el archipiélago.

La comparecencia de Rodríguez, que fue solicitada por los diputados baleares en el Congreso Cristóbal Marqués (PP) y Jorge Campos (Vox), está prevista para el próximo martes en una sesión que dará comienzo a las 10.30 horas en el Palacio del Senado.

Fuentes de la Delegación del Gobierno en Baleares han confirmado a Europa Press que una vez concretada la convocatoria y habiendo sido gestionada la compatibilidad de agendas, en esta ocasión Rodríguez participará tanto en esta Comisión como en cualquier otra para la que sea requerido.

En su petición de comparecencia, el PP pedía que el delegado informe sobre la gestión de la crisis migratoria que afecta a Baleares, el estado y funcionamiento de los servicios administrativos prestados por la Administración General del Estado, la dotación de efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil y la situación y planificación de las infraestructuras cuya competencia corresponde al Gobierno.

Vox, por su parte, reclamaba que diese cuenta de su gestión en relación a la llegada de migrantes a las costas y "las consecuencias derivadas de su presencia" en el archipiélago.

El diputado de Vox en el Congreso Jorge Campos, ha señalado la formación en un comunicado, ya ha alertado en diversas ocasiones del "colapso" que viven las Islas por la llegada de personas migrantes a través de la ruta argelina.

"No solo está activa sino que está completamente descontrolada. Las mafias actúan con total impunidad mientras el Gobierno mira hacia otro lado y abandona a los ciudadanos de Baleares", ha indicado.

Campos pedirá a Rodríguez "explicaciones claras sobre las consecuencias sociales, económicas y de seguridad" de la llegada de migrantes y le preguntará por el estado de las infraestructuras estatales, la dotación de fuerzas de seguridad.

"Ya le avisamos que acabaría compareciendo en cámara legislativa, ahora se le han acabado las excusas", ha indicado, por su parte, Marqués, quien le ha reprochado al delegado "sus reiterados desplantes" al Parlament.

Para el 'popular', ha indicado su formación en un comunicado, las cerca de 6.000 personas llegadas en patera a lo largo de los primeros nueve meses del año "hablan por sí solas y demuestran una nueva ruta consolidada que el Gobierno ha negado durante años pese a las advertencias del PP".

"El Estado no está dando ningún tipo de respuesta ni ayuda. No es solidario con el desbordamiento de las administraciones locales, en especial los consells de Formentera, Menorca e Ibiza", ha señalado.

Marqués ha considerado que "es urgente que se den respuesta" no solo a la crisis migratoria sino a todo lo que en Baleares depende del Ejecutivo central.

"Hay una alarmante falta de agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional y traslados constantes a otros destinos", ha alertado.