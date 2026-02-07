Demuelen una construcción ilegal en suelo rústico protegido de Mallorca

Construcción levantada en suelo rústico de Mallorca con máxima protección. - AGENCIA DE DEFENSA DEL TERRITORIO DE MALLORCA

PALMA 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia de Defensa del Territorio de Mallorca ha obligado a derribar la construcción de una vivienda sin licencia en suelo rústico protegido de máxima protección.

El organismo detectó las obras en un área natural de especial interés y de alto nivel de protección (ANEI-AANP), donde las nuevas edificaciones hace 35 años que están prohibidas por la legislación urbanística balear, según ha informado en un mensaje a través de la red social X.

De este modo, se ordenó la paralización inmediata de las obras, ya que estas obras son "evidentemente ilegalizables", por lo que tenían que ser necesariamente demolidas en aplicación de la ley. La intervención de la agencia ha obligado a la propiedad a ejecutar la demolición.